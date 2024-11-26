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Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Faaliyeti

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Faaliyeti
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ESPARK AVM'de stant açarak erkeklere 'Kadına EL KAL-KA-MAZ!' sloganı hakkında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde stant açan jandarma ekipleri, erkeklere 'Kadına EL KAL-KA-MAZ!' sloganı hakkında bilgilendirmede bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de farkındalık çalışmalarık gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından ESPARK AVM'de bir bilgilendirme standı kuruldu. Stantta kadın vatandaşlara KADES Aplikasyonu tanıtılırken, erkek vatandaşlara ise 'Kadına EL KAL-KA-MAZ!' sloganı hakkında detaylı bilgilendirme yapılıp ve broşürler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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