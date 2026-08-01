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Eskişehir’de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir’de düzenlenen kaçakçılık operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorgularının ardından tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerceyapılan aramalarda 160 bin adet dolu makaron, 3 milyon adet boş makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 7 adet sigara sarma makinesi, 4 adet kompresör ve 1 adet hava nemlendirme cihazı ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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