Eskişehir'deki sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyon sonucunda, kaçak ve sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve malzeme ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak ve sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak ve sahte alkol soruşturması kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, belirlenen şüphelilerin kaçak ve sahte alkol ticareti yaparak piyasaya sürdükleri ve bu yolla halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.

İkametler imalathaneye dönmüş

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda adeta bir imalathane ile karşılaştı. Yapılan aramalarda; 330 adet sahte içki etiketi, 300 adet sahte içki jelatini, 290 adet sahte içki şişesi, 156 adet sahte içki kapağı, 150 adet sahte içki kapüşonu, 65 litre etil alkol, 21 litre sahte viski, 2 adet huni ve 1 şişe viski aroması ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli tahkikat başlatılan 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
