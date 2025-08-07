Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Eskişehir Alpu ilçesinde jandarma, yasa dışı yollardan temin edilen 2 kilogram açık kıyılmış tütün ve binlerce makaronu ele geçirdi. Bir şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 240 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Alpu ilçesinde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsa ait olduğu tespit edilen araçta arama yaptı. Yapılan aramada; 2 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 240 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
