Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Han ilçesinde bulunan Yazılıkaya bölgesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında 1 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli şahıs arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramalarda, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 30 metre kablo, 3 adet el yapımı patlayıcı madde ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR