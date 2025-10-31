Haberler

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Mahmudiye ilçesinde kaçak kazı yaparken 5 şahsı suçüstü yakaladı. Olayla ilgili çeşitli kazı ekipmanları da ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarakhaklarında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Mahmudiye ilçesinde 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
