Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sivrihisar ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Sivrihisar ilçesi Karakaya mevkiinde 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet matkap, 2 adet el dedektörü, 1 adet yılan kamera, 1 adet el dürbünü, 9 adet muhtelif kazı malzemesi maktap ucu, levye ve 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR