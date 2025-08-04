Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaparken 3 kişiyi suçüstü yakalayarak, kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına aldı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 şahsı Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık alanın içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında 1 adet jeneratör, 2 adet kırıcı delici matkap, 16 metre elektrik kablosu, 16 metre ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Arkadaş başka ülkelerde devlet vatandaşı teşfik ediyor ve yer altında duracağına ekonomiye kazandırılsın diye finanse bile ederken... Bizde sit alanı kanunu vs diye diye başka milletlerin atalarının mezarlarını rahatsız etmemek için nin türlü kanun çıkarılıyor... Kişi tarlada bile bulsa müzeye gitse helenistik dönem veya emsalsiz değerde denildiğinde kişi eserinin yarısını alması gerekirken hiç bir şey alamadan evine dönüyor... Buda yasa dışı bu işi yapan insanların işine geliyor ve ülke dışına kaçırılıyor ülke tarihi

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