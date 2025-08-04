Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri, Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaparken 3 kişiyi suçüstü yakalayarak, kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına aldı.
Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 şahsı Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık alanın içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında 1 adet jeneratör, 2 adet kırıcı delici matkap, 16 metre elektrik kablosu, 16 metre ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR