Eskişehir'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Eskişehir merkeze bağlı Tepebaşı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuflar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu ve zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.