Eskişehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli bir şahsın aracında 41 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda şüpheli şahsın aracında 41 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi jandarma tarafından alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta, yapılan aramada 41 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ekipler olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Kardeşini berberde tıraş olurken öldüren zanlı yakalandı

Kardeşini berberde tıraş olurken öldüren zanlı böyle yakalandı
5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu

5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu
Şüpheli ölüm! 73 yaşındaki adam 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

73 yaşındaki adam 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.