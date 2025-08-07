Eskişehir'de Jandarmadan Motosiklet Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda motor ve şase numaraları değiştirilmiş, plakasız ve belgesiz 16 motosiklet ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışması neticesinde Alpu ilçesinde şüpheli şahısların kırsal alanda kullandığı motosikletlerin motor ve şasi numaralarını silerek değiştirdikleri, ruhsat ve resmi belge olmadan kullandıkları yönünde bilgiler alındı. Alpu ilçesinde tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 16 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Bahse konu motor, şase numarası değiştirilmiş, plakasız ve belgesiz 16 adet motosiklet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
