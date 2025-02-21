Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 17 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada sorgulanan bin 155 şahıstan 17'sinin çeşitli suçlardan arandığı, üst aramalarında ise 28,8 gram sentetik kannabinoid ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması icra edildi. Bu kapsamda, bin 155 şahıs sorgulanırken, 605 araç, 44 park, 74 sokak, 49 işyeri, 50 okul ve 1 öğrenci yurdu kontrol edildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs, ekiplerce yakalandı. Şahısların üst aramasında 28,8 gram sentetik kannabinoid ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik suçundan yakalanan şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR