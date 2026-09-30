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Eskişehir'de jandarma operasyonunda 296 litre şarap ve damıtma sistemi ele geçirildi

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Eskişehir'de jandarma operasyonunda 296 litre şarap ve damıtma sistemi ele geçirildi
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Odunpazarı'nda bir şüphelinin ikametine düzenlediği operasyonda 296 litre şarap, 118 litre bira ve damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda yüzlerce litre kaçak alkol ile damıtma sistemi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, Odunpazarı ilçesinde tespit edilen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 296 litre şarap, 118 litre bira, 60 litre etil alkol, 20 litre kaçak/sahte viski, 10,8 kilogram bira kiti ile alkol üretiminde kullanılan 4 adet ölçüm derecesi, 1 adet ölçekli kazan, 1 adet damıtma sistemi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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