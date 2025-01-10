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Eskişehir'de Jandarma Ekiplerinden Firma Çalışanlarına Eğitim

Eskişehir'de Jandarma Ekiplerinden Firma Çalışanlarına Eğitim
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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir firmanın 25 çalışanına aile içi şiddet, KADES uygulaması, siber farkındalık ve diğer konularda eğitim vererek bilgilendirme gerçekleştirdi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince firma çalışanı 25 kişiye, çok sayıda konuda eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firmada görevli 25 kişiye eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi', 'KADES Uygulaması', 'SİBER Farkındalık ve Güvenli İnternet Kullanımı', 'Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibatların Kullanılmasının Önemi', 'Madde Bağımlılığının Önlenmesi', 'Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)' konularında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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