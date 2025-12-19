İzinsiz kazı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapmaya hazırlanan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında, şüpheliye ait dedektör ve çapa ele geçirildi.
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 1 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde 1 şüpheli şahsın izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın jandarma tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüpheliye ait oldugu tespit edilen 1 dedektör ve 1 çapa ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa