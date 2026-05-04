Eskişehir'de ıslak yolda kontrolden çıkan araç yan yattı: 4 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen kazada yan yatan hafif ticari araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Z.V., Ü.Y., B.Y. ve A.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı