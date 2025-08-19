Eskişehir'de İş Kazası: 33 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de İş Kazası: 33 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir fabrikada çalışırken makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi Kutluay Gümüş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş kazası, metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi.

Eskişehir'de çalıştığı fabrikada makineye sıkışan ve ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi tüm müdahalelere rağmen kurtlanmayarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İş kazası, dün akşam saatlerinde, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Çalıştığı makinaya sıkışan 33 yaşındaki Kutluay Gümüş isimli işçi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı Gümüş, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Dün akşam itibariyle yoğun bakımda tedavisine başlanan işçiden bu sabah saatlerinde kötü haber geldi. Genç işçi Kutluay Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi

İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.