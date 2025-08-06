Eskişehir'de İnşaat Halindeki Binada Düşen Kişi Yaralandı

Eskişehir'de İnşaat Halindeki Binada Düşen Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 41 yaşındaki B.S., yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan şahsın durumu iyi.

Eskişehir'de inşaat halindeki binada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Sazova Mahallesi Cafer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (41) isimli şahıs, henüz bilinmeyen sebeple inşaat halindeki bir binanın içine girdi. Binada yürürken dengesini kaybeden şahıs, 2 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.