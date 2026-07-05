Haberler

Eskişehir'de trafik kazası: Anne ve 4 yaşındaki kızı yaralandı

Eskişehir'de trafik kazası: Anne ve 4 yaşındaki kızı yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç tramvay yoluna girdi. Kazada anne ve 4 yaşındaki kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında anne ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 26 AGP 632 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir eden 26 AEN 318 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 26 AGP 632 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak tramvay yoluna girdi. Meydana gelen trafik kazasında 26 AEN 318 plakalı otomobilde bulunan anne S.T. (40) ve 4 yaşındaki kızı R.G.T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası tramvay yoluna giren 26 AGP 632 plakalı otomobilin camında yer alan kurşun izleri görenlerin dikkatini çekti. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç, Galatasaraylı minik taraftarı kırmadı

Kırkpınar'da güne damga vuran kare!
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı
İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar