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Çifteler'de komşuların park kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Çifteler'de komşuların park kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde iki komşu arasında hurda aracını park etme yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır yaralanırken, sokaktan geçen 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk da bacağından vuruldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde iki komşu arasında çıkan hurdacı aracı park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan komşu ağır yaralanırken, sokaktan geçen 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk da bacağından vuruldu.

Olay, Çifteler ilçesinde Erbap Mahallesi Güler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında önceden husumet bulunan iki komşu arasında, hurda aracını park mevzusundan dolayı tartışma çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri, evinden aldığı silahı ile tartıştığı komşusu C.A'ya ateş açtı. Vurulan C.A., karın bölgesinden yaralandı. Seken kurşunlardan biri ise o sırada sokaktan geçen Suriye uyruklu 12 yaşındaki M.B'ye bacağına isabet etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, C.A.'nın ise durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya taraf A.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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