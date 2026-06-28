Kontrolden çıkan araç park halindeki motosiklet ve arabaya çarptı: O anlar kamerada

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, park halindeki bir araca ve motosiklete çarpma anı kameraya yansırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şirintepe Mahallesi Demirel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrem A. idaresindeki 26 AJV 947 plakalı otomobil, sokağa giriş yaptıktan kısa bir süre sonra 76 dış kapı numaralı evin önünde park halindeki 26 AKJ 321 plakalı araca ve 26 AHE 441 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın gürültüsüyle büyük korku yaşayan mahalle sakinleri dışarı çıkmak istese de kapı önündeki araçlardan dolayı sokağa çıkmakta zorlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan sürücü İrem A., otomobilden çıkarılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 26 AJV 947 plakalı aracın sokağa oldukça hızlı girdiği ve park halindeki araca ok gibi saplandığı görülüyor. Öte yandan kaza yapan aracın hızı dikkate alındığında, sokakta yayanın olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı