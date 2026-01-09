Haberler

Araç faresi yakalandı

Araç faresi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 4 farklı otodan hırsızlık yapan B.G. isimli şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının, çeşitli tarihlerde farklı araçlardan çok sayıda malzeme çaldığı belirlendi ve adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir'de 4 farklı otodan hırsızlık olayı gerçekleştiren zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz 16 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 4 farklı otodan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırmalar yapan ekipler B.G. isimli şüpheliyi belirleyip yakaladı. Zanlının, farklı tarihlerde ve farklı araçlardan erkek montu, şarj cihazı, para, ses sistemi, bluetooth hoparlör, deri kadın şapkası gibi çok sayıda malzemeyi çaldığı belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen zanlının tutuklandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha