Araç faresi yakalandı

Eskişehir'de 4 farklı otodan hırsızlık olayı gerçekleştiren zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz 16 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 4 farklı otodan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırmalar yapan ekipler B.G. isimli şüpheliyi belirleyip yakaladı. Zanlının, farklı tarihlerde ve farklı araçlardan erkek montu, şarj cihazı, para, ses sistemi, bluetooth hoparlör, deri kadın şapkası gibi çok sayıda malzemeyi çaldığı belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen zanlının tutuklandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR