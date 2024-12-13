Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelisi Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Eskişehir'de bir apartmanın kapısını zorlayarak açan ve hırsızlık amacıyla içeri giren 2 kadın şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan bir apartmana iddialara göre hırsızlık amacıyla 2 kadın girdi. Apartman kapısını zorlayarak açan 2 şüpheli kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerasını görünce başörtüsüyle yüzlerini gizleyen kadınlar, apartmanda bulunan dairelerin kapılarını açmayı denedi. Kapılar kilitli olduğu için dairelere girmeyi başaramayan kadınlar, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık şüphelisi kadınların apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR