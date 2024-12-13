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Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelisi Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir apartmana giren iki kadın şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Apartmanın kapısını zorlayarak açan kadınlar, dairelerin kapılarını denedi ancak başarılı olamadı.

Eskişehir'de bir apartmanın kapısını zorlayarak açan ve hırsızlık amacıyla içeri giren 2 kadın şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan bir apartmana iddialara göre hırsızlık amacıyla 2 kadın girdi. Apartman kapısını zorlayarak açan 2 şüpheli kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerasını görünce başörtüsüyle yüzlerini gizleyen kadınlar, apartmanda bulunan dairelerin kapılarını açmayı denedi. Kapılar kilitli olduğu için dairelere girmeyi başaramayan kadınlar, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık şüphelisi kadınların apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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