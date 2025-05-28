Eskişehir'de Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, Şüpheliler Yakalandı

Eskişehir'de Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, Şüpheliler Yakalandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda gerçekleşen evden hırsızlık vakası sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan kamp sandalyeleri ve piknik ekipmanları sahibine teslim edildi.

Eskişehir Odunpazarı'nda gerçekleşen evden hırsızlık vakası sonrası yapılan çalışmalar doğrultusunda yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem uygulanırken, çalınan kamp sandalyeleri ve piknik ekipmanları sahibine teslim edildi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde 18 Mayıs tarihinde meydana gelen Evden Hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışmalar yapıldı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayda kullanılan araç tespit edildi. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde şüphelilerin ikametlerinde 27 Mayıs tarihinde yapılan aramada şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında "Hırsızlık" suçundan başlatılan soruşturma neticesinde şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca, halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla hırsızlık olaylarının kısa sürede aydınlatılması, faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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