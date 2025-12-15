Park halindeki araçtan oto teyp çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de park halindeki araçtan teyp çalan ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İhsaniye Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçtan oto teyp çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olayla ilgili polis ekiplerince olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E. A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR