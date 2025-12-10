Kuryenin çantasındaki dürümü çalıp koşarak kaçtı
Eskişehir'de bir kurye, paket teslimatı sırasında motosiklet çantasındaki dürümü çalıp kaçan hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan anlarına tanıklık etti. Kurye, durumu fark ettikten sonra hırsızın kendisini gözetlediğini iddia etti ancak suç duyurusunda bulunmadı.
İlginç olay, dün akşam saat 23.42'de Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir kurye, paket bırakmak için siparişte adresi yer alan apartmana girdi. Bu anı fırsat bilen bir şahıs, kurye motosikletinin yanına geldi. Motosikletin çantasını açıp içerisinde bulunan dürümü hızlıca alan şahıs, koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Apartmandan çıkınca durumu fark eden kurye, hırsızlığı yapan şahsın sokağa girerken kendisini gözetlediğini öne sürdü. Kurye, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığını belirtti. - ESKİŞEHİR
