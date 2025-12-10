Haberler

Kuryenin çantasındaki dürümü çalıp koşarak kaçtı

Kuryenin çantasındaki dürümü çalıp koşarak kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir kurye, paket teslimatı sırasında motosiklet çantasındaki dürümü çalıp kaçan hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan anlarına tanıklık etti. Kurye, durumu fark ettikten sonra hırsızın kendisini gözetlediğini iddia etti ancak suç duyurusunda bulunmadı.

Eskişehir'de bir kuryenin motosiklet çantasında bulunan dürümü çalıp koşarak kaçan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saat 23.42'de Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir kurye, paket bırakmak için siparişte adresi yer alan apartmana girdi. Bu anı fırsat bilen bir şahıs, kurye motosikletinin yanına geldi. Motosikletin çantasını açıp içerisinde bulunan dürümü hızlıca alan şahıs, koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Apartmandan çıkınca durumu fark eden kurye, hırsızlığı yapan şahsın sokağa girerken kendisini gözetlediğini öne sürdü. Kurye, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title