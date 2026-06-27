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Apartmanda çıkan yangında dumanlar daireleri sardı, bina tahliye edildi

Apartmanda çıkan yangında dumanlar daireleri sardı, bina tahliye edildi
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Eskişehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda atıkların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanın tüm dairelere yayılması üzerine bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye yangını söndürürken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Eskişehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden olurken, dumanların tüm daireleri sarması üzerine bina, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın havalandırma boşluğuna atılan atıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, havalandırma boşluğu vasıtasıyla kısa sürede tüm dairelere yayıldı. Evlerinin içine duman dolduğunu fark eden apartman sakinleri panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir dumandan etkilenme veya zehirlenme tehlikesine karşı apartman sakinleri hızla dışarı çıkarılarak bina tamamen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kaynağı tamamen söndürülürken, binada duman tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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