Haberler

Ani manevra yapan sürücü yoluna devam etti, arkadaki araçlar kaza yaptı

Ani manevra yapan sürücü yoluna devam etti, arkadaki araçlar kaza yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir aracın hatalı manevrası nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen SUV çarptı. Maddi hasarlı kazada yaralanan olmazken, kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Eskişehir'de bir aracın hatalı manevrası nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen SUV araç çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü ise durmayıp kayıplara karıştı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda seyir halinde olan 26 AHU 724 plakalı otomobil, başka aracın ani manevrası nedeniyle tramvay yoluna girmemek için ani fren yaparak yavaşlamak zorunda kaldı. O esnada arkadan gelmekte olan 26 AKL 995 plakalı SUV araç, duramayarak yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi boyutta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücüler büyük şok yaşarken, kazaya neden olduğu öne sürülen araç sürücüsü ise olay yerinde durmayarak yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik akışını aksatan araçların yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj salonunda sır ölüm! 55 yaşındaki muhtar tuvalette bulundu
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba