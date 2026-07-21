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Eskişehir'de hastaneden firar eden tutuklu şahıs aranıyor

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Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kaçan tutuklu E.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Şahsın 1.70 cm boylarında ve beyaz gömlekli olduğu belirtildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden tutuklu şahsın yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bulunan E.B. isimli tutuklu şahıs, henüz belirlenemeyen şekilde hastaneden kaçtı. Firar eden şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1.70 santimetre boylarında olduğu ve üzerinde beyaz gömlek bulunduğu belirtilen şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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