Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği ve kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit ettiği şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında İki Eylül Caddesi'nde durumundan şüphe ettikleri bir şahsı durdurarak kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda U.M. isimli şahsın Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince 'Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince ise 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan arandığı belirlendi. Gerekli işlemlerin yapılması için şahsın gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR