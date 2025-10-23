Eskişehir'de Halasını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Eskişehir'de tartışma yaşadığı halasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa mahkemece müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyha Y. (24) ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Süleyha Y., söyleyecek sözünün bulunmadığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Süleyha Y "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken "iyi hal indirimi" ile cezayı müebbette indirdi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Y. (23) ile halası Naciye Yılmaztürk (63) arasında çıkan tartışma sonrası, Süleyha Y., halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Süleyha Y., emniyetteki işlemlerinin sevk dildiği nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan cezaevine gönderilmişti. İddianamede sanık Süheyla Y. hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. - ESKİŞEHİR