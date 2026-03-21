Ramazan ayında sadaka kutusunu kırıp paraları çaldılar

Eskişehir'de bulunan Hal Camii'nde Ramazan ayında sadaka kutusunun kilidini kırıp yaklaşık 3 bin TL para çalan 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, 16 Mart 2026 tarihinde saat 19.40 Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hal Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; camide namazı kılınırken 3 genç, kapının önünde bulunan sadaka kutusunun kilidini kırdı. Şüpheliler, kutunun içindeki 3 bin TL parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı