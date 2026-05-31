Eskişehir'de iki grup arasında kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kavga, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Kabaağaç Sokak üzerine sabaha karşı meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Soner T. (54), Özcan T. (47) ve Osman T. (50) yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan Soner T.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kavgayla ilgili işlem başlattı.

Öte yandan kavganın yaşandığı sokaktaki bir kıraathanenin camlarının kırıldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı