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Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 343 Bin TL Ceza

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Eskişehir’de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 343 bin 470 TL ceza yazıldı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 343 bin 470 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 387 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 7 numune alımı, 53 ithalat ile 184 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 3 idari yaptırım uygulanırken, 343 bin 470 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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