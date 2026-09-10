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Eskişehir’de gıda denetimlerinde 316 bin TL ceza yazıldı

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Eskişehir’de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 316 bin 871 TL ceza yazıldı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 316 bin 871 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 267 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 55 ithalat ile 146 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulanırken, 316 bin 871 TL ceza yazıldığı, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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