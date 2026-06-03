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Tacize kadar varan sorunların olduğu sokakta polis denetimi

Tacize kadar varan sorunların olduğu sokakta polis denetimi
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Eskişehir'de vatandaşların şikayetleri üzerine Genez Sokak'ta polis tarafından yapılan denetimlerde 43 araç kontrol edildi, yüksek sesle müzik ve uygunsuz hareketler nedeniyle 40 bin 890 TL ceza uygulandı.

Eskişehir'de vatandaşların araçlardan açılan müzik ve uygunsuz hareketlerden dolayı rahatsız olduğu Genez Sokak'ta polis tarafından yapılan denetimlerde 43 araç kontrol edilirken, kusurlu olanlara toplamda 40 bin 890 TL cezai işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi ile gündeme gelen Tepebaşı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta araçların kafelerde oturan vatandaşlara verdiği rahatsızlık sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda 65 şahıs ve 43 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 2 araca uygunsuz ışıklandırmadan 2 bin 452 TL, 4 araca yüksek sesle müzik yayını yapmaktan 12 bin TL, 1 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan 5 bin TL, 1 araca abart egzozdan 16 bin TL cezai işlem uygulanarak araç 1 ay trafikten men edildi. 2 araca yanlış far kullanımından 5 bin 438 TL ceza yazıldı.

Denetimlerde toplamda 40 bin 890 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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