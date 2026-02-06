Haberler

Eskişehir'de gazeteciye saldırı olayıyla alakalı yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Eskişehir'de, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a yapılan motosikletli saldırı sonrası gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Olay 29 Ocak'ta gerçekleşti.

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'a saldırı olayı ile alakalı gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 29 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre katıldığı bir TV programı sonrasında aracıyla çevreyoluna doğru yönelen Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, motosikletli 2 kişi tarafından takip edildi. Daha sonra Sağlam'ın aracına motosiklet arkadan çarptı. Araçtan inen gazeteciye motosiklet üzerindeki 2 kişiden 1'i yumruk attı. Daha sonra saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrol akabinde bugün adliyeye çıkartıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
