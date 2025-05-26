Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
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Eskişehir merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli kadın, adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Şüphelilerden bir kadın gözyaşları adliyeye sokuldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin adliye sevk edilirken gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama veya Yer Temini' suçlarına yönelik çalışmalar sonucunda Eskişehir, Antalya ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında 10 adresteki aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet 9 fişek,1 adet kurusıkı tabanca ve 13 bin 500 para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında şüphelilerden bir kadının gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Şüpheli kadın gözyaşları içinde adliyeye sokuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN SARIOĞLU - 3.Sayfa
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