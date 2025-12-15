Haberler

Açık cezaevi firarisi yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık cezaevinden firar eden A.C. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. A.C.'nin uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından toplamda 14 yıl 11 ay 18 gün hapis cezası bulunuyordu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık cezaevinden firar eden şahsı yakaladı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde açık cezaevinden firar eden A.C. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 14 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.C. isimli şahıs yakalandı ve gerçekleştirilen işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

