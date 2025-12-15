Açık cezaevi firarisi yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık cezaevinden firar eden şahsı yakaladı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde açık cezaevinden firar eden A.C. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 14 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.C. isimli şahıs yakalandı ve gerçekleştirilen işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR