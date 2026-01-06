Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Eskişehir'de önceki gece meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gençten biri olan ve önümüzdeki cuma günü askere gidecek Eray Akyol son yolculuğuna uğurlandı. Gencin tabutunun üzerine "O şimdi asker" yazılı tülbenti serilirken, Akyol'un babası Birol Sancar, kaza yaşanan bölgede tedbir alınmasını istedi.

Geçtiğimiz gece 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (20) çarpıp feci şekilde ölümüne sebep olmuştu. Otopsilerinin ardından Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (20) dün son yolculuklarına uğurlanmıştı. Yurtdışından yakınları beklenen 20 yaşındaki Eray Akyol'un cenazesi ise namazının kılınması için Hz. Ömer Camii'ne getirildi. Cuma günü Çanakkale'ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol'un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde "O şimdi asker" yazılı tülbent ve Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol'un arkadaşları, yine asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.

"Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma"

Eray Akyol'un kederli babası Birol Sancar, bu bölgede yaşanan kazalara dikkat çekerek bir önlemin alınmasını istedi., "Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz. Oğlum cuma günü askere gidip ayın 10'unda, cumartesi günü Çanakkale Jandarma Birliği'ne katılacaktı. Şu an gördüğünüz gibi yavrum tabutta, diyeceğim, söz yok artık. Dostlar sağ olsun" dedi.

Eray Akyol'un cenazesi, kazanın yaşandığı mahallede bulunan Hz. Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. - ESKİŞEHİR