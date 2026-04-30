Eskişehir'de faili meçhul dosyayla ilgili 8 tutuklama

Eskişehir'de 42 yaşındayken kaybolan ve 20 yıldır kendisinden haber alınamayan şahısla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

1 Nisan 2006 tarihinden bu yana kayıp olan Hamdi Karakuş akıbetinin araştırılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatılmıştı. Derinleştirilen soruşturma neticesinde, kaçırma olayında kullanıldığı belirlenen bir tüfeğin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA'nın kayıp şahıs ile eşleştiği tespit edilmişti. Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde 12 şüpheli JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler ise bugün Sivrihisar ilçesinde sağlık kontrolleri akabinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheliden 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Tatilden dönen kiracı, ev sahibi yüzünden sokakta kaldı