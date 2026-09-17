Eskişehir’de emniyetin asayiş ve güvenlik toplantısı

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, il genelindeki güvenlik ve asayiş uygulamaları ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz başkanlığında, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş uygulamaları, okul çevresinde alınan tedbirler ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere yürütülen mevcut çalışmalar detaylıca incelendi. Ayrıca önümüzdeki döneme dair planlamalar ve stratejiler de masaüstüne yatırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı