Otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Eskişehir'de elektrikli bisikletin otomobile yandan çarpması sonucu 51 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de otomobile yandan çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (51) isimli erkek şahsın idaresindeki elektrikli bisiklet ile Taşköprü Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne çıktı. Eskişehir Tren İstasyonu istikametine dönmek için direkt olarak karşıya geçmeye çalışan adam, elektrikli bisikletiyle 26 ABE 962 plakalı otomobile yandan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle bisikletinden düşerek yere savrulan kasksız adam başını yere vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı şahıs, ağır yaralı olarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, elektrikli bisikletin otomobile yandan çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca, çarpışma sesini duyan bir kadının şok yaşayarak ellerini yüzüne koyduğu ve çevredeki vatandaşların yerdeki yaralının yardımına koştuğu görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
