Eskişehir'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı
Eskişehir Tepebaşı ilçesindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle çevrede paniğe neden olan dumanlar, durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası kontrol altına alındı.
Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Trafodan yükselen dumanlar, çevrede paniğe sebep oldu.
Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar, trafodan duman yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangının söndürülmesiyle çevrede oluşan panik de son buldu. - ESKİŞEHİR