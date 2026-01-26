Haberler

El freni çekilemeyen araç, düştüğü Porsuk Çayı'ndan 4 saat sonra çıkarıldı
Eskişehir'de, el freni çekilmeyen bir panelvan araç Porsuk Çayı'na düştü. Olayda kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. Araç, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu sudan çıkarıldı.

Eskişehir'de sürçünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, Porsuk Çayı'na düşerek battı. Aracın boş olması sebebiyle olayda kimse yaralanmazken, araç 4 saat sonunda sudan çıkarıldı.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Botanik Parkı'nın otoparkında bulunan 26 ABA 069 plakalı panelvan araçla M.T. ve arkadaşları Porsuk Çayı kenarında otururken aracın hareket ettiğini fark ettiler. El freni çekilmemiş ve hareket eden aracın yanına koşan M.T. ve arkadaşları aracı tutmaya çalışsalar da panelvan Porsuk Çayı'na girdi. Araç kısa sürede su içerisinde kayboldu. Araçta kimsenin olmaması teselli sebebi oldu. Polis itfaiye ve AFAD ekiplerine durum bildirildi. Suya giren itfaiyenin dalgıç ekiplerinin araca bağladığı halata takılan vinç kancası ise kıyıya çekilen araç yaklaşık 4 saatlik uğraşın sonunda karaya çıkarıldı. Çalışmalar dron ile görüntülendi.

"Ölümlü bir durumun yaşanmaması tek tesellimiz"

Konuyla alakalı konuşan Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir, "Araç sahibi hava almak için bölgeye geldiği sırada yaşanan bu olayda, otomobilin arkasından baktığında aracın suya gömüldüğünü gördü. En büyük teselli, olay anında aracın içinde kimsenin bulunmamasıdır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kazada araç tamamen boştu. Olayın hemen ardından itfaiye, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu an ekipler aracın çıkarılması için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Olay yerine gelecek olan vinç ve dalgıç ekiplerinin yardımıyla aracın sudan tahliye edilmesi planlanıyor. Ölümlü bir durumun yaşanmaması tek tesellimiz. Araç sahibine ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
