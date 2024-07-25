Eskişehir'de Eğlence Amaçlı Silahla Havaya Ateş Açılmasının Önlenmesi İçin Bilgilendirme Yapıldı

Eskişehir'de eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılmasının önlenmesi amacı ile bin 715 vatandaş yüz yüze bilgilendirilerek konuya ilgili 635 adet afiş asıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, düğün, nişan, futbol müsabakası sonrası, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerde eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılması sonucunda istenmeyen yaralanma ve ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarda bin 715 vatandaş yüz yüze bilgilendirilerek, 635 adet afiş vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara asıldı. - ESKİŞEHİR