Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Eskişehir'de polis ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kimlik kontrolü ve incelemeler yaparak huzur ve güven ortamını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzensiz göçe karşı belirlenen noktalarda kimlik kontrolü ve incelemeler gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde huzur ve güven ortamını sürdürmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, düzensiz göçe karşı uygulamalar gerçekleştiriliyor. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için belirlenen noktalarda ekiplerce kimlik kontrolü ve incelemeler yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
