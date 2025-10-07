Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Eskişehir'de polis ekiplerince düzensiz göçe karşı belirlenen noktalarda kimlik kontrolü ve incelemeler gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde huzur ve güven ortamını sürdürmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, düzensiz göçe karşı uygulamalar gerçekleştiriliyor. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için belirlenen noktalarda ekiplerce kimlik kontrolü ve incelemeler yapılıyor. - ESKİŞEHİR