Eskişehir'de denetimde 6 bin 59 ceza kesildi, 287 araç trafikten men edildi.

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 bin 59 sürücüye ceza kesilirken, 287 araç trafikten men edildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 05 - 11 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 29 bin 854 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimler çerçevesinde; 3 bin 823 yük taşımacılığı, 795 yolcu taşımacılığı, 3 bin 346 alkol, 942 motosiklet, 6 bin 538 emniyet kemeri ve 13 bin 882 diğer kontrol türlerinde inceleme yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere yönelik 6 bin 59 adet trafik cezası uygulanırken, 287 araç trafikten men edildi ve 108 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde 81 yaralanmalı ve 60 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı