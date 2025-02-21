Eskişehir'de Çocuklar İçin Eğlenceli Kurslar ve Gölge Oyunları

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kurs faaliyetlerine 182 öğrenci katılım gösterirken, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelenerek çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 'Teknolojiyi Abartma Geleceği Karartma-2' isimli projeyle ilgili çalışma yapıldı. Proje çerçevesinde; 8 lisede voleybol kursu, 1 lisede robotik kodlama kursu, 1 lisede uygulamalı tiyatro kursu, 1 lisede ebru kursu ve 1 lisede el bakım kursu faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyetlere toplam 182 öğrenci katılım sağlarken, kurs programlarının 3 ay süre ile devam edeceği belirtildi.

Gölge oyunları ile çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı

10-20 Şubat tarihleri arasında ise, il merkezinde bulunan 20 anaokulu/anasınıfında bin 875 öğrenci ve 111 idarecinin katılımı ile Türk kültürünün eğitici bir parçası olan Hacivat ve Karagöz sahneye çıktı. 'Hacivat ve Karagözün Polis ile Tanışması' ile 'Hacivat ve Karagözün Teknoloji ile İmtihanı' isimli gölge oyunlarıyla çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Gerçekleştirilen faaliyetler ile hem teknoloji ve ekran bağımlılığının azaltılması hem de çocuklara polis sevgisi kazandırması amaçlandı. - ESKİŞEHİR