Eskişehir'de çocuk pornografisi operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TCK 226 "Müstehcenlik" suçu çerçevesinde çocuk pornografisi görüntülerini satın aldıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan A.S., C.P., E.G., M.B., O.S.A., M.E., B.M.K. ve M.H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. ve C.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı