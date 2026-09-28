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Eskişehir'de çocuk pornografisi operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Eskişehir'de çocuk pornografisi görüntülerini satın aldıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik müstehcenlik soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Eskişehir'de müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TCK 226 "Müstehcenlik" suçu çerçevesinde çocuk pornografisi görüntülerini satın aldıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan A.S., C.P., E.G., M.B., O.S.A., M.E., B.M.K. ve M.H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. ve C.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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